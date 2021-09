Osa Louisianan osavaltiosta jää sähköttä jopa syyskuun loppuun, varoittaa energiayhtiö – rannikolla havaittu myös kilometrien öljylautta

Saman yhtiön arvion mukaan sähköt saadaan kokonaan palautettua New Orleansin kaupunkiin ensi viikon keskiviikkoon mennessä, kertoi uutistoimisto AP aiemmin.

Hurrikaani Idan aiheuttamien vahvistettujen kuolemien määrä Yhdysvalloissa lähentelee 60:tä, kertoo Guardian. Maan eteläosassa Meksikonlahden rannalla sijaitsevassa Louisianassa uhreja on kertynyt yhdeksän. Suurimmat uhrimäärät koettiin maan koillisosissa, kun Idan rippeet aiheuttivat rankkasateita ja syöksytulvia muun muassa New Yorkissa ja New Jerseyssä.