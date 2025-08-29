Orpolle satelee viestejä ympäri maailmaa: Ei leikkauksia

MTV UUTISET – STT

Budjettiriihi käynnistyy ensiviikolla, mutta sitä ennen vaikuttajat ovat vedonneet pääministeriin.

Yhteiskunnalliset vaikuttajat eri puolilta maailmaa vetoavat avoimilla kirjeillä pääministeri Petteri Orpoon (kok.) sen puolesta, ettei ensi viikon budjettiriihessä tehtäisi lisäleikkauksia kehitysyhteistyöhön.

Kirjoittajien joukossa ovat muun muassa tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon ehdokas Feride Rushiti, arkkipiispa Tapio Luoma sekä vuoden 2020 Goldman-ympäristöpalkinnon voittanut Paul Sein Twa.

Kirjeet ovat osa suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon koordinoimaa Suomi, älä käännä selkääsi maailmalle -kampanjaa.

