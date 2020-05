Oravavideoillaan ihastuttanut opiskelija onkin Suomessa syntynyt Lumi – tältä suuri huomio "hullusta oravanaisesta" tuntuu: "On hyvä olla vähän crazy"

Kerroimme perjantaina opiskelijasta, joka toteutti kouluprojektinsa takapihalla vipeltävien Pittsburghin oravien kanssa . Jo samana iltana naisen isoisä otti yhteyttä MTV Uutisiin ja kertoi, että taiteilija Lumi Barron ei ole vain yhdysvaltalainen – hän on puoliksi myös suomalainen.

– Veljeni sanoi, että netissä minut tunnetaan nyt siitä, että olen tämä ”Grazy Squirrel Lady” (suom. Hullu oravanainen). Se ei ole ollenkaan huono asia, sillä on hyvä olla vähän crazy, Lumi sanoo naurahtaen.

Lopulta Lumin kouluprojekti päätyi suuren amerikkalaismedian, CNN:n videoverkostoon, mikä sai myös muut mediat kiinnostumaan nuoresta taiteilijasta. Millaista palautetta ja huomiota Lumi on saanut? Katso videolta!

Lumi on taltioinut parin kuukauden ajan Pittsburghin oravien elämää kouluprojektinsa tiimoilta. Kuva otettu kuvakaappauksena Lumi Barronin kuvaamasta videosta.

Koronavirus ei pelota pikkukaupungissa

Lumin mukaan amerikkalaisia on kehotettu pysymään visusti kotona. Kaupassa käyminen on sallittua, mutta julkisilla paikoilla on käytettävä hengityssuojaa.