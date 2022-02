Opiskelijat kasvavista mielenterveysongelmista: "Sukupolven verran ihmisiä suoraan valmistumisesta työkyvyttömyyteen"

– Tilanne on hälyttävä, mutta ei yllättävä. Tämä kehitys on ollut nähtävissä jo vuosia, enkä usko, että mielenterveyteen liittyvät käynnit YTHS:llä tuleva vähenemään lähiaikoina, toteaa SYL:n hallituksen jäsen Suvituuli Lundmark.

– Olemme huolissamme tilanteesta. Paheneva mielenterveystilanne on ollut nähtävissä pitkään ja nyt se on räjähtänyt käsiin. Lisäksi korona on tuonut uusia haasteita, kuten etäopiskelusta johtuva yksinäisyys ja eristäytyminen, toteaa SAMOKin hallituksen jäsen Jenna Jourio.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)





"Apua tulisi tarjota lapsille ja nuorille ajoissa"

Lundmarkin mukaan mielenterveyteen liittyvä stigma on vähentynyt ja nuoriso uskaltaa pyytää apua ongelmiinsa.

– Nyt olisi kuitenkin tärkeää, että pystymme vastaamaan opiskelijoiden huoleen ja palveluntarpeeseen. Pelkästään teveydenhuoltojärjestelmä ei riitä, vaan tarvitaan myös laadukkaita tukipalveluita, vertaistukea ja mahdollisesti myös aikuissosiaalityötä.

Lundmark peräänkuuluttaa varhaista apua.

– Ongelmien ei tulisi antaa kasautua korkea-asteelle. Apua tulisi tarjota lapsille ja nuorille ajoissa.

"Huoli on erityisesti heistä, jotka eivät uskalla hakea apua"

Jourio huomauttaa, että kaikki eivät suinkaan hae apua.

– Meillä on dataa siitä, että osa opiskelijoista öytää avun piiriin, mikä on hyvä asia. Huoli on erityisesti heistä, jotka eivät uskalla hakea apua.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

SAMOK nostaa esiin terapiatakuun tärkeyden.

– Nyt on tärkeää, että palvelukysyntään voidaan vastata. YTHS on tehnyt paljon töitä mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi, mutta on tärkeää, että apua saa nopeasti myös muualta, esimerkiksi terapiatakuun avulla.

"Nyt jo ennestään työkyvyttömyyseläkkeet ovat valtaosalla mielenterveysperusteisia"

Jourion mukaan seuraukset voivat olla laajoja.

– Nyt jo ennestään työkyvyttömyyseläkkeet ovat valtaosalla mielenterveysperusteisia. Reagoimattomuus kasvavaan mielenterveyskriisiin voi pahimmassa tapauksessa ajaa sukupolven verran ihmisiä suoraan valmistumisesta työkyvyttömyyteen.