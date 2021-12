Opiskelijat kahlitsivat itsensä olympiarenkaisiin – syynä lähestyvät "kansanmurhakisat"

Opiskelijat vaativat helmikuussa Kiinan Pekingissä järjestettävien talviolympiakisojen boikotointia. He ilmoittivat vastustavansa mielenilmauksellaan Kiinan hallintoa, joka kohdistaa sortoa etnisiin vähemmistöihin ja eikä noudata ihmisoikeuksia.

"Kansanmurhakisat"

Kaksi mielenosoittajaa levitti näkyville suuren banderollin, jossa luki "No to Beijing 2022" (“Ei Pekingille 2022”.) Viisi mielenosoittaa onnistui pääsemään rakennukseen sisälle ja he protestoivat istumalla lattialle.