Viranomaisten toimet saattoivat ennaltaehkäistä tragedian Saksassa.

Saksassa viisi ihmistä on otettu kiinni epäiltynä osallisuudesta joulutori-iskun suunnittelemiseen, kertovat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten mukaan yksi egyptiläinen, kolme marokkolaista ja yksi syyrialainen otettiin kiinni perjantaina.

Viranomaisten mukaan kiinni otetut suunnittelivat ajavansa ajoneuvolla joulutorille Etelä-Saksassa Baijerin osavaltiossa. Viranomaiset kertovat, että egyptiläinen epäilty kehotti tekemään ajoneuvolla joulutorille sellaisen iskun, jonka tavoitteena olisi tappaa niin monta ihmistä kuin mahdollista tai vahingoittaa niin montaa ihmistä kuin mahdollista.

Kolme marokkolaista olisivat olleet viranomaisten mukaan valmiit tekemään iskun ja syyrialainen olisi tukenut miesten päätöstä.

Saksalaisen uutiskanava Tagesschaun mukaan viranomaisten eivät täsmentäneet, mikä joulutori oli kyseessä. Toistaiseksi on niin ikään epäselvää, milloin isku olisi ollut määrä toteuttaa tai kuinka konkreettisia suunnitelmat olivat.

Vuosi sitten vakava hyökkäys

Saksan turvallisuuspalvelut ovat olleet hälytystilassa erityisesti joulunaikana sen jälkeen, kun henkilöauton kuljettaja ajoi lähes vuosi sitten Magdeburgin joulutorilla ihmisjoukkoon Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Hyökkäyksessä kuoli kuusi ja loukkaantui yli 200 ihmistä.

Magdeburgin hyökkäys tapahtui miltei päivälleen kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun 12 ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui rekkahyökkäyksessä joulutorille Berliinissä.

Saksassa on lähiaikoina tehty muitakin väkivaltaisia iskuja. Muun muassa maaliskuussa ainakin kaksi ihmistä kuoli ja useita loukkaantui, kun mies ajoi katumaasturilla väkijoukkoon Mannheimissa Baden-Württembergin osavaltiossa.