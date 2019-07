"Opintovelka on kuin elinkautinen tuomio" – Yhdysvalloissa moni opiskelija velkaantuu niin pahoin, ettei selviä valmistumisen jälkeen edes korkokuluista

– Siitä seuraa, että joudun ottamaan useampia lainoja, joissa kaikissa on omat korkonsa ja lainanhoitokulunsa. Tuntuu, että opintovelka on todella kuin elinkautinen tuomio, hän kertoo.

Amerikkalaisten ottaman opintovelan määrä on kasvanut huimasti viime vuosikymmeninä. Nykyisin opintovelkaa on noin 45 miljoonalla ihmisellä, ja velan yhteenlaskettu määrä on tähtitieteelliset 1 600 miljardia dollaria. Keskimääräinen velkasumma on paisunut noin 30 000 dollariin, kun se vielä vuonna 1996 oli alle puolet siitä.