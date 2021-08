Opinto-ohjaajat valvovat nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työmäärä lisääntynyt merkittävästi – "Jokaisen on lisättävä henkilökohtaista ohjausta”

Peruskoulun opinto-ohjaajille uudistus on merkinnyt paljon lisää työtä.

MTV Uutisten kyselyyn vastanneista kolmestasadasta opinto-ohjaajasta yli 80 prosenttia koki, että uudistuksen myötä työn määrä on lisääntynyt merkittävästi.

– Osa on saattanut tätä tehdäkin jo, jos on ollut resursseja siihen, mutta nyt jokaisen on lisättävä henkilökohtaista ohjausta.