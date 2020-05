Opetusministeri Andersson paljasti ministeriviisikon käyttävän WhatsAppia keskusteluihin – valtioneuvoston kanslian mukaan tietoturva ei ole vaarantunut: "Käytetään lähinnä kollegiaaliseen viestintään"

Opetusministeri Li Andersson vastasi lauantaina Joonas Nordman Show’ssa kysymykseen siitä, kuka hallituksen kärkikasvoista eli valtiovarainministeri Katri Kulmunista, pääministeri Sanna Marinista, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonista ja sisäministeri Maria Ohisalosta on nopein vastaamaan sähköposteihin.

– Me käytämme enemmän WhatsApp-ryhmää. Se on varmastikin Maria, Andersson totesi haastattelussa.

Ministerin WhatsApp-paljastus on herättänyt julkista keskustelua hallituksen tietoturva-asioiden hoitamisesta, mutta valtioneuvoston mukaan huoli mahdollisesta tietoturvavuodosta on turha.

– Ministerit on ohjeistettu käyttämään tällaisia välineitä pelkästään julkisista asioista keskustelemiseen. Näitä käytetään lähinnä kollegiaaliseen viestintään, joten mitään salassa pidettäviä asioita siellä ei käsitellä, toteaa valtioneuvoston tietotoimialan toimialajohtaja Max Hamberg.

Hän toteaa, että valtioneuvoston kanslia on tietoinen ministerien WhatsApp-ryhmien käytöstä.

"Emme voi tietää, mitä kulissien takana tapahtuu"

– Niitä käytetään työpaikoilla ja politiikan ytimessä aivan maan huippujohtajien parissa. Kai siihen on vain luotettava, että ainakin ministerit tietävät minkälaisia asioita esimerkiksi WhatsAppissa tai muissa ilmaispalveluissa kannattaa jakaa.

Sovellusten turvallisuutta voidaan mitata muun muassa niiden käyttämän salaustekniikan ja lähdekoodin avoimuuden avulla. Järvisen mukaan WhatsApp on melko turvallinen esimerkiksi Facebookiin verrattuna, mutta sovellukset omistaa silti sama yhtiö.

– Me emme voi tietää mitä kulissien takana tapahtuu. Esimerkiksi NSA:lla oli aikaisemmin pääsy kaikkiin Googlen, Applen ja Microsoftin palveluihin, eikä ikinä selvinnyt mitä kautta pääsy oli tapahtunut.

WhatsApp-viestittely täytyy asettaa kontekstiin

Järvinen painottaa ministerin WhatsApp-keskustelussa kokonaisuuden miettimistä. Jokaisessa sähköisessä viestintätavassa on omat riskinsä, mutta mikä erottaa tietoturvavuodon ja vain hiukan varomattoman käytön?

– Näissä on helppo alkaa miettimään sovellusten teknisiä bittitason turvallisuuksia, mutta kyse on aina kokonaisuuksista. Tärkeintä ministereille on olla tietoisia riskeistä ja käyttää omaa harkintaansa siinä, ettei ilmaissovelluksissa viestitä valtionsalaisuuksia. Esimerkiksi sellaiset "mihin aikaan tiedotustilaisuus käynnistyy tai kuka pääsee paikalle"-viestit ovat täysin triviaaleja.