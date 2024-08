Opettajat: Tämän takia koulun kesälomien myöhentäminen olisi virhe – "Jo toukokuussa alkaa olla jopa sietämätön..."

Koko systeemi uusiksi

Lindroos muistuttaa, että lomien siirto on nykyään framilla käytännössä vuosittain.

– Eräs asia, mitä ei hirveästi ajatella, on että koulurakennukset ovat usein iäkkäitä ja ilmastointi on sitä tasoa, että se joko on tai ei ole. Jo toukokuussa alkaa monessa paikassa olla jopa sietämätön lämpötila.