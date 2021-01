Oopperalaulaja-poliisi Petrus Schroderus on yksi aborttia tiukasti vastustavan lakialoitteen vastuuhenkilöistä: "Sikiö ei ole osa naista"

Äiti vai lapsi – kumpi pelastetaan aborttitilanteessa? Kumpi pitäisi pelastaa tilanteessa, jossa äidin henki on vaarassa, ellei aborttia tehdä? Yksi aborttia koskevan lakialoitteen vastuuhenkilöistä, Suomen Baptistikirkkoon kuuluvan Espoon Kotikirkko-seurakunnan pastori Tommi Matikka vastaa sähköpostitse. ”Tällaisessa tilanteessa lähdemme siitä, että kyseessä on äidin hengen pelastaminen, ei abortti. Toki jokainen erityistilanne tulee arvioida erikseen, eikä mitään yleispätevää mallia tulisi antaa ilman tutkimuksia.” ”Molemmat elämät tulee lähtökohtaisesti pelastaa, mutta toisinaan eteemme tulee tilanteita, joissa yhden hengen pelastaminen on parempi kuin molempien kuolema. Varmasti voisimme kuvitella sellaisenkin harvinaisen tilanteen, jossa äiti itse haluaa, että hänen lapsensa elää vaikka se saattaisikin äidin oman elämän vaaraan.” ”Kristillisestä maailmankuvasta katsottuna tällaisessa tilanteessa, jossa sekä äidin että lapsen henki ovat vaarassa, voi nähdä olevan vain kaksi huonoa vaihtoehtoa, joiden väliltä täytyy valita. Raamatun linsseillä tällaiset vaikeat tilanteet eivät kuitenkaan jää vaille merkitystä ja lohdutusta. Raamatun mukaan Jumala käyttääkin kaikkien meidän elämissämme vaikeita tilanteita niin, että joudumme kohtaamaan oman riittämättömyytemme ja kapinamme Jumalaa kohtaan. Näin Jumala ajaa meitä huutaman Hänen puoleensa, joka on elämän Herra ja hallitsee näissä vaikeissakin tilanteissa.” ”Näin ollen, kaiken tarkoitus elämässä on, että kääntyisimme Hänen puoleensa ja löytäisimme pelastuksen Hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, joka kuoli ristillä, jotta kaikki Häneen uskovat pelastuisivat synnistä, kuolemasta ja tuomiosta - sekä tulisivat lohdutetuiksi kysymyksen esittämässä vaikeassa tilanteessa.”