Oodi poistuu X:stä – kirjaston johtaja: "Jokainen varmaan osaa arvioida, mikä on muuttunut"

"Tulimme Twitteriin ja lähdemme nyt X:stä. Meillä on useita viestintäkanavia ja priorisoimme viestintäämme. Tämä on viimeinen twiittimme ja lopetamme X:n käyttämisen 26.9. - jatkossa tavoitat meidät Facebookista, Instagramista, verkkosivuilta sekä tietysti paikan päällä Oodista", X:ssä julkaistussa viestissä kerrotaan.

– Tulimme Twitteriin, lähdimme X:stä on varmaan selkein ilmaus; jokainen varmaan osaa arvioida mikä on muuttunut. Mutta sinänsä tutkimme huolellisesti, mihin meidän työntekijöiden aikaa kannattaa käyttää, eikä Twitter/X ollut pitkään aikaan meidän kannalta se tavoittavin somealusta. Facebookissa ja Instagramissa Oodia on seurattu monta kertaa enemmän.