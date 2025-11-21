Pääkaupunkiseudulla on tapahtunut useita liikenneonnettomuuksia perjantain iltapäiväliikenteessä.
Lahdenväylällä eli nelostiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jonka vuoksi ajokaista on jouduttu sulkemaan. Onnettomuus on tapahtunut hieman ennen kello neljää iltapäivällä lähellä Kehä I:n liittymää.
Liikenne ruuhkautuu Helsinkiin päin.
Aiemmin Fintraffic kertoi onnettomuudesta Kehä I:llä Pukinmäen ja Malmin välisellä tieosuudella länteen päin.
Myös Kehä III:lla on tapahtunut onnettomuus Tikkurilan liittymässä perjantaina puoli neljän aikaan iltapäivällä.
Onnettomuudesta aiheutui haittaa itään päin suuntaavalle liikenteelle, koska yksi ajokaista jouduttiin sulkemaan.
Fintraffic varoittaa huonosta ajokelistä maan etelä- ja keskiosissa, sillä kosteiksi jääneet tienpinnat saattavat jäätyä illan ja yön aikana.