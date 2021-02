Pelti rytisee pääkaupunkiseudulla – useita kolareita liukkailla teillä

Vakavista henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa. Kolareita on sattunut varsinkin Kehä ykkösellä ja kolmosella, Lahdenväylällä sekä Hämeenlinnanväylällä.

Kolareita sattui varsinkin iltakuuden aikoihin. Ajokeli on tällä hetkellä erittäin huono ja tiet ovat liukkaita. Lämpötila on ollut päivän aikana nollan tuntumassa ja jäätävä vesisade on tehnyt teistä petollisia.