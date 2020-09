Onko työn hinta Suomessa liian kova ja mikä täällä maksaa? "Pientä palkkaa saavat miettivät, että meidänkö palkat on se ongelma"

Palkkahaitari suuri

– Joillain aloilla työn hinta voi olla aika pienikin, joillain aloilla isompi. Tämä on hyvä ymmärtää, kun puhutaan työn hinnasta. Meillä Teollisuusliitossa on yhä ihmisiä, jotka tekevät töitä kymmenen tai yhdentoista euron tuntipalkalla ja sitten on ihmisiä, joiden palkka on isompi.