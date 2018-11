Onko tässä USA:n pahin sarjamurhaaja? Samule Little väittää tappaneensa yli 90 ihmistä

Samuel Little on tuomittu kolmen naisen murhasta Kaliforniassa ja hän odottaa oikeudenkäyntiä murhasta Teksasissa. Hän väittää tappaneensa yli 90 ihmistä kolmen vuosikymmenen aikana ja on viime aikoina tunnustanut erityisesti yhden niistä: floridalaisen Rosie Hillin kuristamisen. 20-vuotiaan Rosien ruumis löydettiin Floridasta metsiköstä vuonna 1982.