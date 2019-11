Isä ja tytär kidnappasivat tuntemansa naisen, raiskasivat ja jättivät aavikolle kuolemaan – Järkyttynyt naapuri: "Hän on tavallinen perheenisä"

54-vuotias Stanley Alfred Lawton ja hänen 22-vuotias tyttärensä Shaniya Poche Lawton on pidätetty Las Vegasissa, missä he odottavat oikeudenkäyntiä.

"Hän on tavallinen perheenisä"

– Hän on tavallinen perheenisä. Hänellä on paljon lapsia ja iso perhe. Hänellä on myös paljon ystäviä, jotka eivät olisi koskaan uskoneet tätä hänestä, naapuri John Henderson sanoo CNN:n haastattelussa.