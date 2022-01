Onko tässä SM-liigan paras pelaaja? Leijoniin valittu tähti loistaa illasta toiseen – "Olisi joukkueessa, vaikka NHL-pelaajatkin olisivat olleet"

34-vuotias puolustaja on lukeutunut Leijonien luottopelaajien joukkoon jo vuosia. Tulevat olympialaiset ovat Ohtamaalle jo uran kahdeksannet arvokisat Leijonat-paidassa.

– Olisi varmasti ollut joukkueessa mukana, vaikka NHLpelaajatkin olisivat olleet. Hän pelaa tällä hetkellä tosi hyvällä rytmillä ja on hyvin sinut oman pelaajaprofiilinsa kanssa, C Moren asiantuntija Lasse Kukkonen vakuuttaa.

Kokenut Ohtamaa on kiistatta yksi SM-liigan parhaimmista pelaajista – ellei jopa paras. Puolustajatähti ei kuitenkaan itse ole ollut tyytyväinen omiin otteisiinsa.

– Kyllä liigassa on varmaan parempiakin. Totta kai sitä haluaisi olla aina paras ja pystyä auttamaan joukkuetta ja olla joukkueen paras. Totta kai se on aina tavoite, mutta omassa pelissä on aika paljon tekemistä vielä. Tällä hetkellä en ole hirveän tyytyväinen, Ohtamaa summaa otteitaan.