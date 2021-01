Onko tässä maailman erikoisin koronakaranteeni? Suomalaisyrittäjän idea eteni Thaimaassa, karanteeni vietetään golfaten: "Tikku nenään heti saavuttaessa"

MTV Uutiset kertoi aiemmin Juha-Matti Vuorisesta, joka pääsi lokakuussa pitkällisen ja kalliin prosessin kautta matkaamaan toiseen kotimaahansa Thaimaaseen. Golf-opettajana toimiva Vuorinen vietti viisitoista päivää erittäin tiukassa valtion määräämässä karanteenissa, johon kaikki Thaimaaseen saapuvat joutuvat.

– Täällä hotellit ovat hakeneet erityiset koronahotelliluvat. Säädökset ovat niin tiukkoja, ettei niitä voi edes kuvitella, jos ei ole käynyt täällä. Silloin kun itse olin karanteenissa, niin suurin hankaluus oli liikunnan puute. Elän ja hengitän 365 päivää vuodessa golfia. Pyörittelin päässäni, että olisipa kiva, jos pääsisi edes pelaamaan tennistä, Vuorinen kertoo.

Karanteenissa vietetty aika poiki idean

Hätä keinot keksii ja idea golfleiri -tyyppisestä karanteenihotellista kehkeytyi Vuorisen mielessä karanteenin aikana. Mies ryhtyi toimiin karanteenin päätyttyä.

– Tapasin kotikaupungissani Hua Hinissa kahden kentän edustajat ja esittelin heille ideani. He ottivat sen onkeensa, että tämähän on hyvä juttu. He rupesivat selvittämään, mitä sellainen vaatii.

Haasteena oli se, ettei paikallisia golfkenttiä voinut muuttaa "karanteenikentiksi", sillä silloin kentiltä olisivat joutuneet poistumaan esimerkiksi paikalliset golfin pelaajat.

– Se tyssäsi siihen täällä kotikaupungissani, mutta sitten menin toiselle paikkakunnalle, Kanchanaburiin, kokeilemaan heidän kenttäänsä ja heillä oli sama idea vireillä.

"Tämä ei ole all inclusive -loma"

Tuumasta ryhdyttiin toimeen, mutta aivan tavallista lomaa kohteessa ei markkinoida.

– Olen kyllä kaikille sanonut, että tämä ei ole mikään Turkin "all inclusive"-loma, vaan tämä on valtion määrittelemä karanteeni. Emme ole myymässä sellaista ajatusta, että "lähde lomalle", vaan tämä on yksi tapa suorittaa valtion karanteeni. Tämä on suunnattu esimerkiksi sellaisille, jotka asuvat täällä ja ovat palaamassa tänne. Tätä ei myydä "unelmien Malediivien" lomana, vaan karanteenina, Vuorinen toteaa.

– Alue on täysin suljettu. Kun tullaan lentokentälle, niin ihminen menee bussiin ja bussi ajaa resorttiin. Sitten menee tikku nenään – eli heti saapuessa otetaan koronatesti. Ja heillä pitää jo lähtiessä olla enintään 72 tuntia vanha koronatesti tehtynä.

Lomakohteessa eletään tiukasti sääntöjen mukaan

Testin jälkeen asiakkaat ohjataan huoneisiinsa.

– Huoneessa ollaan niin kauan, kunnes ensimmäisen koronatestin tulos saadaan. Sen jälkeen saa alkaa pelata golfia ja sitä saa pelata joka päivä vähintään kierroksen verran.

– Jos kävisi niin, että jollakin asiakkaalla olisi korona, niin jokaisella golfkaranteeni -lomakeskuksella on oma sopimussairaalansa. Jos koronaa löytyisi, niin ihminen toimitettaisiin tällaiseen sairaalaan niin pian kuin mahdollista. Sen jälkeen kaikki muut lomakohteessa olevat ottaisivat vielä yhden lisätestin.

Hotellilla ei ole mitään yhteistä ohjelmaa, eikä virvokkeita nautita yhdessä. Kun golf-kierros päättyy, asiakas siirtyy huoneeseensa. Turvaohjeistukset ovat tarkat.

– Mihinkään klubille ei jäädä vaihtamaan ajatuksia. Käytännössä ollaan huoneessa ja siellä myös syödään. Ulkoilu tapahtuu omalla terassilla tai pienessä puutarhassa. Pelaaminen tapahtuu neljän hengen pienryhmissä. Myös kuumeen mittaukset järjestetään joka päivä.

– Jos ihmisellä on kaksi vaihtoehtoa: Päästä Thaimaahan niin, että on neljän seinän sisällä, tai suorittaa karanteeni niin että saa pelata neljästä kahdeksaan tuntiin päivässä golfia, niin on tämä jälkimmäinen vaihtoehto kova juttu golfia harrastavalle.

Ensimmäinen ryhmä saapuu pian

Ensimmäinen ryhmä on saapumassa Vuorisen kohteeseen noin kahden viikon kuluttua.

– Kaikki tulevat saman vuorokauden aikana aina, vaikka heitä tulee ympäri maailmaa. Lentoja tulee ihan hyvin esimerkiksi Qatarin kautta.

Kyseessä on niin sanottu "win win" -tilanne myös paikallisten yrittäjien kanssa, jotka toimivat yhteistyössä Vuorisen kanssa. Molemmat osapuolet hyötyvät järjestelystä. Paikallisilla on Vuorisen mukaan myönteinen suhtautuminen ulkomaalaiseen yrittäjään.

– Tämä on aika helppoa tuolle kyseiselle lomakeskukselle, jonka kanssa teen yhteistyötä. Minulla kun on valmiit kontaktit Pohjoismaihin.