Onko tässä kaikkien aikojen hulvattomin kevennys? Mika Tommola kiitää alamäkiluisteluradalla, mikrofoni lentää: "Kohti parempia aikoja!"

Länsi-Uudellamaalla lunta ja pakkasta on riittänyt niin, että siuntiolainen Matias Sjöman on onnistunut jäädyttämään yli sata metriä pitkän alamäkiradan omalle pihalleen.

– Rata on 130 metriä pitkä ja 20 000 litraa vettä on mennyt. Kisoissa mennään 60 kilometriä tunnissa. Tämä on pienempi rata, mutta kyllä tässäkin kovaa pääsee, Sjörman selventää.