Onko tässä Helsingin matalin alikulkutunneli? MTV Uutiset Live katsasti Koskelan painajaismaisen kulkureitin ja kokeili, kolahtaako pää kattoon

1960-luvulla rakennettu tunneli alittaa vilkkaan Lahdenväylän. Sen korkeusrajoitus on kaksi metriä ja se on 47 metriä pitkä.

Äijälän mukaan Koskelan alikulkutunneli on rakennettu aikoinaan matalaksi mitä luultavimmin olosuhteiden pakosta.

– Siinä menee nelostie päällä ja todennäköisesti siinä on ollut myös pohjavesi lähellä. Se on syy miksi se on nuin matalaksi tehty, Äijälä kertoo.