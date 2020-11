Onko sattumaa, että kaksi laivaa on ajanut karille hiljattain? Otkes vastaa polttaviin kysymyksiin

Viking Line on kertonut, että myrskyä ja erityisesti kovaa tuulta on pidetty todennäköisenä syynä eiliselle onnettomuudelle. Otkesin mukaan tuulella on ollut merkittävä rooli, mutta muutkin tutkintalinjat ovat auki.

– Onko jotain muuta? Onko aluksen tekniikassa jotain, joka selittäisi tätä tapahtunutta? Meidän pitää tarkastella, miten alusta on ohjailtu. On selvää, että tuulella on iso vaikutus, koska aluksessa on iso tuulipinta, se on ikään kuin purje, Nurmi toteaa.