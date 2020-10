Onko Melania Trump pelkkä puhumaton mallinukke vai löytyykö kulissin takana laskelmoiva ja topakka taustavaikuttaja?

Ei pelkästä rahasta, vaan myös asemasta

Kahdessa tuoreessa kirjassa, Free, Melania ja The Art of Her Deal, todetaan, että pariskuntaa yhdistää muukin kuin klassinen kauneuden ja rahan liitto.

Melaniaa on julkisuudessa pidetty uhrina, joka on joutunut satimeen Valkoiseen taloon. Mutta teoksissa häntä kuvataan kunnianhimoiseksi ja tarvittaessa kylmäverisen taitavaksi strategiksi, joka tietää tarkalleen, mitä haluaa.

– Tiedän, että amerikkalaiset ajattelevat, että Melania on yksinkertainen ja vain nai rahaa. Ei se ole niin. Hän on aina halunnut paljon muutakin, kuvailee eräs The Art of Her Deal -kirjan haastateltu.