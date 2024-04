Onko lakkolakien käsittelyllä hoppu? Näin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja vastaa MTV:lle

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että perustuslakivaliokunnan työtilanne on hyvin haastava.

– Meillä on jonossa useita esityksiä arvioitavaksi, jotka meidän tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Toisaalta halutaan tehdä työ huolella ja näistä syistä päätettiin ottaa tämä maanantai-ilta yksimielisesti kokouskäyttöön, Vestman kommentoi.

Oppositiolla epäilyksensä

Vestman toteaa, että perustuslakivaliokunnan tehtävänä on ottaa kantaa siihen, voidaanko työrauhaa koskeva esitys säätää perustuslain estämättä. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ottaa kantaa lain voimaantuloon.

Oppositio epäilee, että asian käsittelyä on ollut kiire saada eteenpäin työmarkkinoilla vallitsevan pattitilanteen takia.

– Vastaan, että perustuslakivaliokunta tekee huolellista työtä ja muun muassa siitä syystä tämä ilta otettiin kokouskäyttöön. Meillä on ollut hyvin laajat asiantuntijakuulemiset tässä taustalla, Suomen johtavia valtiosääntöoppineita ja työoikeuden asiantuntijoita on kuultu huolella.

– Valiokunnalla on osin edessä uusi tulkintatilanne: Työtaisteluoikeudestahan ei nimenomaisesti perustuslaissa säädetä, vaan valiokunta on aiemmin katsonut, että työtaisteluoikeus liittyy ammatilliseen yhdistymisvapauteen. Mutta toisaalta lainsäätäjällä on laaja harkintavalta siinä, että miten tätä oikeutta säännellään.