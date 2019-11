Onko kotonasi aarre, josta et tiedä – nämä vanhat astiat voivat olla yllättävän arvokkaita

Suunnittelija Ulla Procopen Tutti Frutti -sarjan Omena-astia on kolmin-nelinkertaistanut hintansa. Kanneton astia on myynnissä Vuotilan liikkeessä myynnissä 46 euron hintaan.

Pomona-sarjan astiat ovat vieläkin suuremmassa huudossa. Raija Uosikkisen vastaava mustikka-astia on noussut selvästi suositummaksi, kertoo Vuotila.

– Tässä tekee hintaa myös se, että tässä on myös kansi mukana. Kansi myytiin aikanaan erikseen, ja kannen hinta oli silloin sama kuin purkin hinta.

Yhdeksänkymmentäluvun lasinen karkkikippo, Kerttu Nurmisen ”Isoäidin karkkipurkki” on jo 320 euron arvoinen.

– Se on signeerattu, ja signeeraus nostaa aina hintaa. Taiteilijakin on silloin sen hyväksynyt, että tuote on niin kuin sen pitääkin olla.