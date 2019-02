”On paljon juttuja, jotka tulen viemään mukanani hautaan saakka” – Kai Merilä avautuu ystävyydestään Matti Nykäseen, tätä asiaa hän jää erityisesti kaipaamaan

Työsymbioosista hyötyivät molemmat

– Yhdessähän me sumplittiin ne jutut, että mitä tehdään. Mattia ei saanut kirveelläkään tekemään sellaisia asioita, mitä hän ei halunnut tehdä.

Media käytti hyväkseen

Nykänen katuu tekojaan



Merilä muistelee Nykäsen epätoivon hetkiä. Nykäsellä on ollut tekoja, joista hän on maksanut vankilatuomiolla ja osa teoista on jäänyt täysin ystävien väliseksi, joista ei puhuttu ulospäin.