Omin jaloin Suomeen saapunutta kultasakaalia ei pidetä vieraslajina – eläin on rauhoitettu ja sen tappaminen on kiellettyä, ministeriö muistuttaa

Rautavaaralla tehty kultasakaalihavainto on kirvoittanut keskustelua lajin paikasta Suomen luonnossa. Maa- ja metsätalousministeriö muistuttaa tiedotteessaan, ettei kyseessä ole kuitenkaan vieraslaji.

Luontaisesti omin jaloin Suomen luontoon saapuvia yksilöitä pidetään tulokaslajeina ja nämä on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Näin ollen Rautavaaralla havaitun kultasakaalin tappaminen on lain nojalla kielletty. Sen sijaan kultasakaalin maahantuonti ja luontoon päästäminen ihmisen toimesta on kiellettyä.