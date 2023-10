Omaiset ja poliisi vetoavat: Oletko nähnyt tätä miestä?

Kadonneeseen mieheen, Heikki Teelahteen, on viimeksi saatu puhelinyhteys katoamispäivänä. Mies on todennäköisesti liikkunut jalkaisin Antikylän, Köpbackan ja Valkon alueella. Hänestä on lisäksi yleisöhavaintoja myös Rauhalasta sekä Harmaakallion ja Tesjoen alueilta.