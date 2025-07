Mies on kadonnut Niittykummussa lauantaina 12. heinäkuuta kello 14 jälkeen.

Poliisin mukaan kadonnut henkilö on noin 190 cm pitkä ja hän on hoikka. Hänellä on etukumara ryhti.

Lisäksi hänellä on harmaat hiukset, silmälasit, siniset collegehousut sekä punainen T-paita.

Henkilö saattaa käyttää julkisia kulkuneuvoja. Havainnoista voi ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112, poliisi pyytää.