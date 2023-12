45-vuotias nainen kadonnut Sipoossa – oletko nähnyt häntä?

Nainen on poliisin mukaan nähty viimeksi Sipoossa Tasbyntiellä maanantaina 4.joulukuuta noin kello 18.30 aikoihin.

Nainen on 172 cm pitkä ja hänellä on ruskeat lyhyet hiukset.

Naisella on päällään tummansininen Haltin takki, jossa on vaaleansinistä väriä. Jalassaan hänellä on mustat housut, pipo päässä ja beige kassi mukana.