Oma Säästöpankissa havaittu ”ohjeiden vastaista toimintaa”: Tutkintapyyntö poliisille ja johtaja pihalle välittömästi

– Laajan selvitystyön tuloksena OmaSp on havainnut Yhtiön entisen johtajan toimineen luotonantoa koskevien ohjeiden vastaisesti. OmaSp on jättänyt tehdyistä havainnoistaan tutkintapyynnön poliisille. Ohjeiden vastainen toiminta on kohdistunut rajattuun osaan lainakantaa ja myönnettyjen luottojen laatu on sisäisesti selvitetty. Sisäinen selvitys varmennetaan lisäksi ulkopuolisen laadunvarmistuksen toimesta, yhtiöstä kerrotaan.