Oma koti täysin poikkeuksellisella sijainnilla? Tältä näyttävät VR:n kauppaamat asemat sisältä

Matkustaja-asemien odotustilojen ja lipunmyynnin merkitys on viime vuosina vähentynyt, kun lipunmyynti on siirtynyt digitaalisiin kanaviin. VR luopuu lähivuosina 25 omistamastaan matkustaja-asemasta, ja tarjoaa asemakiinteistöjä ensisijaisesti kaupungeille ja kunnille. Kuitenkin myös yksityisellä henkilöllä on mahdollisuus tehdä kaupat asemarakennuksesta.