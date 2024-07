Menisitkö tänne? MTV Urheilu vieraili olympialaisten puhuttaneimmassa paikassa

Seine-joen puhdistumista, johon on upotettu noin 1,4 miljardia euroa viimeisen vuosikymmenen aikana, juhlittiin seremoniallisesti viime viikon keskiviikkona, kun kaupungin pormestari Anne Hidalgo pulahti veteen kuvaajien edessä.

– Tämä on makea ja ihana tulos isosta työstä. Muistan, kuinka Kansainvälinen triathlonliitto ehdotti kilpailun järjestämistä Seinessä, kun aloitimme olympiahakumme vuonna 2015. Pystyisivätkö urheilijat uimaan Seinessä? Tänään voimme sanoa "kyllä", Hidalgo iloitsi The Guardianin mukaan .

Seinessä uiminen on ollut kiellettyä vuodesta 1923 lähtien korkeiden bakteeripitoisuuksien takia. Osa Pariisin viemäriverkostosta on edelleen peräisin 1800-luvulta, minkä seurauksena käsittelemättömiä jätevesiä päätyy suoraan Seineen.

Heinäkuun alussa mittaustulokset pysyivät sallituissa rajoissa useampana peräkkäisenä päivänä, ja tilanne on säilynyt lupaavana. Vaara ei ole kuitenkaan vielä ohi, sillä esimerkiksi tulevalle lauantaille on luvattu kovia sateita. Näiden on huomattu nostavan bakteeripitoisuuksia.