Janne Saarisen matka kohti talviolympialaisia tuli päätökseensä: "Ehkä universumi pakottaa minut nyt paranemaan kunnolla"

Janne Saarinen kertoo somessa, että hänen alkuvuonna 2023 alkanut matkansa kohti vuoden 2026 talviolympialaisia on tullut tiensä päähän. Syitä on hänen mukaansa lukuisia.

Radiojuontaja ja näyttelijä Janne Saarinen kertoo Instagramissa, että hänen matkansa kohti Milano-Cortinan vuoden 2026 talviolympialaisia on tullut päätökseensä. Saarinen treenasi kelkkailua alkuvuodesta 2023 lähtien tavoitteenaan olla ensimmäinen suomalainen olympiakelkkailija.

– Syitä on lukuisia, joita avaan myöhemmin. Joukkueurheilussa kaikki ei valitettavasti ole omissa käsissä, hän kirjoittaa.

Saarinen kertoo antaneensa olympialaisprojektiin kaiken, ja että hän oli valmis antamaan vielä enemmän.

– Jalkojeni alla ei ole yhtäkkiä maata. Pää on ollut jo aiemmin vähän sekaisin, mutta nyt se on sitä todella. Uskon kuitenkin siihen, että joka asialla on hopeareunus, hän raapustaa.

Saarinen joutui vakavaan kelkkaonnettomuuteen Norjan Lillehammerissa marraskuussa 2024. Onnettomuuden seurauksena hänelle aiheutui keskivaikea aivovamma.

– Ja ollaan rehellisiä. Oman terveyden kannalta seuraava isku olisi voinut olla kohtalokas. Halusin tätä kuitenkin niin paljon, että olin valmis ottamaan sen riskin. Ehkä universumi pakottaa minut nyt paranemaan kunnolla, että saan toteuttaa vielä niitä paljon isompiakin unelmia, hän kirjoittaa.

Juontaja toteaa tekstissään, että nyt on aika pysähtyä ja miettiä. Hän kertoo, että odottaa innolla tulevaa suuntaa.

– Kiitos kaikille mahdollisuudesta. Kiitos sponsoreille uskosta. Kiitos seuraajille myötäelämisestä. Te teitte tästä lyhyestä ja intensiivisestä pätkästä matkan, hän kiittelee.

– Isoin kiitos perheelle rakkaudesta. Olin valmis lopettamaan sata kertaa, mutta ne, keiden mielipiteellä oikeasti oli merkitystä, sai minut jatkamaan. Te saitte minut rakastumaan tähän hulluuteen. Seuraavassa haasteessa maksan kaiken takaisin. Myös itselleni, hän päättää tekstinsä.

Saarisen olympialaisprojekti sai alkunsa tammikuussa 2023, kun hän pohti Radio Suomipopin lähetyksessä, millaista olisi edustaa Suomea olympialaisissa. Juontaja totesi, että hän pystyisi tuomaan Suomeen olympiamitalin kelkkailijana ja sanoi lähtevänsä hakemaan mitalia Milano-Cortinan talviolympialaisista.

Pian studioon soitti Jani Tilvis Suomen kelkkailuliitosta. Tilvis kertoi olevansa paraikaa Latvian Siguldassa harjoitusleirillä ja toivotti Saarisen tervetulleeksi mukaan. Hän sanoi, että Suomen kelkkailumaajoukkueessa olisi yksi paikka vapaana ja tarjosi sitä Saariselle.