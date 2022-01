Olympiakomitea: Lasten ja nuorten saatava jatkaa liikuntaharrastuksiaan, pandemian aikana jo 20 000 luopujaa – "Monelle poisjäänti ollut vahingoittavaa"

– Haluan luottaa päättäjiin, että he tekevät päätökset huolella tietoon perustuen ja asiantuntijoita kuullen ja huomioiden koko maan. Tottakai me ymmärretään huoli terveydenhuollon kantokyvylle, mutta nyt olisi tärkeää, että asiantuntijoita kuullaan. Liikunnallinen elämäntapa syntyy parhaimmillaan jo lapsena ja sillä on valtava merkitys aikuisiälle asti, toteaa Suomen Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla.

20 000 lasta luopunut liikuntaharrastuksesta

Korona-aika on jo vähentänyt merkittävästi lasten ja nuorten harrastustoimintaan osallistumista. Yli 20 000 lasta on luopunut tai pudonnut liikuntaharrastuksestaan sulkujen ja rajoitusten aikana. Olympiakomitea muistuttaa liikunnan merkityksestä lasten fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille.

– Tämä henkinen hyvinvointi on tosi tärkeää. Pandemian aikana on tunnistettu selkeästi, että sillä on vaikutuksia mielenterveyteen ja hyvinvointiin. On aiheutunut masennusta, olen saanut kontakteja, että on tullut syömishäiriöitä. Tosi monelle lapselle ja nuorelle se ryhmästä poisjäänti on ollut vahingoittavaa, arvioi Tulla.