Olympiakarsintaturnauksessa kuohuu – tämä seksivälinekaupan mainos oli liikaa: "Olemme tyylikäs yhtiö"

Turnaus käynnistyi sunnuntaina Leeuwardenissa, mutta tapahtuman televisioinnissa on ilmennyt haasteita. Syynä on turnauksen yhtenä yhteistyökumppanina toimivan hollantilaisen Easy Toys -liikkeen mainos, joka näkyy muun muassa maalattuna muiden sponsorien joukossa pelialueen jäässä. De Telegraafin mukaan seksivälinekaupan mainos on aiheuttanut närää ainakin Japanissa ja Yhdysvalloissa, missä lähetykset on laitettu jäihin.