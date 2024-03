Olli Jokisen projekti päätökseen – Jukurit-leirissä kosto mielessä: "Jos kolmas kerta toden sanoisi"

– Meillä on ollut hyvä kausi, ja tavallaan tiedämme, että kaikki on mahdollista tänä keväänä. Mikään seura ei ole sellainen, jota emme pystyisi voittamaan, mutta haaste on kyllä kova. Jos pystymme löytämään parhaan vireystilamme kevääseen, niin voi tulla iloinen kevät, Jormakka sanoo.