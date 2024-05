Lehti: Tähtipelaaja siirtyy Ilveksestä ulkomaille

Bildin mukaan Clendening on siirtymässä Saksan DEL-liigan Eisbären Berliniin. Lehden mukaan siirto on "yksityiskohtia lukuun ottamatta" varma. Eisbären voitti juuri päättyneellä kaudella Saksan mestaruuden.

Clendening on pelannut päättynyttä kautta lukuun ottamatta koko uransa Pohjois-Amerikassa. NHL:stä vyöllä on 90 ottelua, AHL:ssä hän on tahkonnut yli 500 ottelua.