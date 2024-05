Etelässä nautitaan tänään 20 asteen lämpötiloista – ensi viikolle jopa yöpakkasia

Suomen etelä- ja länsiosissa on tänään ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää, eikä tiedossa ole juurikaan sateita. Etelässä voi mennä 20 lämpöasteen raja rikki. Itä- ja Pohjois-Suomessa lämpötilat sen sijaan jäävät tänään matalammiksi ja vettäkin voi sataa.



– Totuus on se, että nyt sää on viilenemään päin myös maan eteläosassa, MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi toteaa.