Osa sai vasta nyt tietää olleensa tietomurron uhreja ja ylipäänsä Vastaamon potilaita: "Ihmiset ovat olleet aivan shokissa"

– Osa ei ole huomannut kiristysviestiä, se on voinut mennä esimerkiksi roskapostiin. Tai sitten henkilö ei ole välttämättä aukaissut viestiä tai jos on aukaissut, ei ole välttämättä tiedostanut, että se liittyy tähän tiettyyn asiaan, syyttäjä Vainio kertoo STT:lle.

– Vastaamohan tuotti palveluja myös julkiselle puolelle. Eli henkilö on voinut asioida jonkin muun tahon kanssa, mistä hänet on sitten lähetetty Vastaamossa toimineelle terapeutille. Henkilölle on voinut jäädä vähän epäselväksi, minkä yrityksen kanssa he ovat olleet tekemisissä, Vainio sanoo.