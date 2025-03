Olli Jokisen käsissä kytee kriisi – pukukopista tiukkaa tekstiä: "Tämä on pysäytettävä nyt"

Olli Jokisen Timrån vuosi 2025 on ollut vaikea. Joukkue on ahtaalla SHL:n runkosarjan päätöskierroksella tiistaina. Kohtalona saattaa olla ylimääräinen pudotuspelikierros.

SHL:n pikkuseuran peräsimeen kuluvaksi kaudeksi pestattu Jokinen on ollut koko sarjan puhutuin valmentaja pitkin sesonkia. Sarjan pienimpiin lukeutuvalla budjetilla operoiva Timrå suoritti mainiosti etenkin kauden alkupuolikkaalla.

Vuosi 2025 on osoittautunut hankalammaksi rastiksi. Tämän vuoden puolella joukkue on pelannut 22 ottelua ja voittanut niistä vain yhdeksän. Keväälle on mahtunut aiemmin yksi kuuden ottelun tappioputki. 20 ottelun kuntopuntarissa Timrå on vasta sijalla 10.

Tällä hetkellä joukkue on viiden ottelun tappioputkessa. Aiemmin suorassa puolivälieräpaikassa hyvin keikkuneet Jokisen suojatit ovat valahtaneet sijalle seitsemän.

Runkosarjaa on jäljellä vain yksi ottelu. Huonossa vireessä oleva Timrå pelaa huomenna kahdeksantena majailevaa Växjöä vastaan.

Mikäli Timrå mielii suoraan puolivälieriin, eli kuuden parhaan joukkoon, se tarvitsee Växjö-matsista voiton.

Tämäkään ei vielä saletisti riitä nousuun. Kuudentena kahden pisteen päässä oleva Rögle ei saa voittaa Malmöä. Tasapisteissä Jokisen joukkue on vahvoilla, sillä sen maaliero on huomattavasti parempi. SHL:ssä runkosarjajärjestys ratkaistaan tasapisteissä maalieron turvin.

– Tietenkin se on turhauttavaa, mutta olemme saattaneet itsemme tähän tilanteeseen. Valitettavasti asia ei ole omissa käsissämme, mutta voimme tehdä vain oman osuutemme. Edessä voi olla vaikeampi tie, mutta se on mitä on, Timrån tähtipelaaja Filip Hållander kommentoi Expressenille.

Myös joukkueen kapteeni Anton Lander myöntää tilanteen ja nykytrendin turhauttavan.

– Meidän on pysäytettävä "verenvuoto". Tämä on pysäytettävä nyt. Tämä on ollut aiemmin omissa käsissämme, ei ole enää. Se on helvetin sääli, Lander pamauttaa.

– Paljon turhautumista ja ärtymystä. Haluamme paljon, mutta jotenkin homma jää jumiin, Lander jatkaa.

Kuuden sakkiin on toinenkin mahdollinen tie. Mikäli Timrå ottaa täydet kolme pistettä Växjöltä, ja viidentenä oleva Skellefteå häviää varsinaisella peliajalla MoDolle, nousee Timrå tasapisteisiin ja menee ohi kuuden joukkoon maalierollaan.

Timrå on isossa kuvassa edelleen iso yllättäjä SHL:ssä, mutta nykyvireellä höystettynä lähtökohdat uhkaavat olla vaikeat, kun aletaan pelaamaan mestaruudesta.

Kuusi parasta pelaavat Ruotsissa siis varmasti puolivälierissä. Sijat 7–10 aloittavat SM-liigastakin aiemmin tuttuun tapaan niin sanotulta säälipudotuspelikierrokselta.

Sarjanousija Brynäs on varmistanut sensaatiomaisen runkosarjavoittonsa. SHL:ssä pelataan tiistaina vielä käytännössä kaikista muista pudotuspelisijoituksista.