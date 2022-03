SHL:n pudotuspelit näkyvät C Morella – suomalaispelaajat herkullisessa osassa

C Moren SHL-pudotuspelitarjonta on tänä keväänä entistäkin kattavampi, sillä jo 1. pudotuspelikierroksen pääotteluista sekä kaikista SHL-karsintapeleistä ovat tarjolla suorat suomenkieliset selostukset. SHL:n osalta playoffit huipentuvat luonnollisesti finaalisarjaan, joka käynnistyy 30.4.

Leksand–Oskarshamn

Pakisto on välillä ollut akilleen kantapää. Maalilla Kasimir Kaskisuo on ollut pääosin hyvä, mutta häntä on toisaalta peluutettu todella paljon jo runkosarjassa, mielestäni liikaa. Viime kaudella Leksand oli peräti kolmas runkosarjassa, mutta putosi silloin heti puolivälierissä Örebrolle 0–4. Nyt joukkueen tavoitteena on ainakin ajoittaa kunto paremmin, ja Leksandilla on ainesta vaikka koko playoffien mustaksi hevoseksi.