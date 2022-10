Olli Jokiselta suorat sanat CHL-ottelun peruuntumisesta, lataa tshekkijätin suuntaan kovaa kritiikkiä – "Onko tässä mitään järkeä?"

– Ensinnäkin harmillinen juttu, että peruuntuminen tapahtuu. Jokainen joukkue on kuitenkin itse vastuussa siitä, että saapuu pelipaikkakunnalle vaikka päivää aikaisemmin. Esimerkiksi mekin menemme Ouluun päivää aikaisemmin ja kaikki muutkin pidemmät bussimatkat päivää aikaisemmin. Mielestäni Spartan puolelta puuttuu tämän kilpailun kunnioitus ihan täysin, Jokinen toteaa MTV Urheilulle.

– Ottelu on peruttu, mutta edelleen odotetaan virallista päätöstä. Mielestäni tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että meille tulee kolme pistettä taulukkoon ja Spartalle nolla. Ei ole vaihtoehtona mitään muuta kuin luovutusvoitto meille. Jos tässä joku muu vaihtoehto tulee, niin sitten pitää kysyä, onko tässä mitään järkeä osallistua tällaiseen kilpailuun, Jokinen paaluttaa.

– Meillä on huomenna vapaapäivä ja me vietämme huomenna vapaapäivän. Ihan turha yrittää peliä siirtää huomiseksi tai muullekaan päivälle, koska me emme peruutuspelejä rupea pelaamaan. Mielestäni tässä pitää mennä niin, että Sparta tai CHL korvaa tämän pelin peruutuksen myötä tulevat taloudelliset tappiot Jukureille.