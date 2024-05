Olli Jokinen ja Petteri Sihvonen täysin eri mieltä Leijonien avainkysymyksestä – "Se on ihan varma"

Leijonat on peluuttanut MM-kisojen lohkovaiheessa kahta maalivahtia. Kuuden pelatun ottelun jälkeen Harri Säteri on torjunut neljässä ja Emil Larmi kahdessa ottelussa.

Ykköstorjujana turnaukseen lähtenyt Säteri on pysäyttänyt kiekkoja 90,2 prosentin varmuudella, mutta Suomi on voittanut Säterin pelaamista otteluista vain yhden.

– Heillä (Leijonien valmennuksella) on selkeä suunnitelma ollut, miten he peluuttavat maalivahteja alkusarjassa. Tiistaina Säteri pelaa. Se on ihan varma. Pystyn jo nyt sanomaan tässä ja täältä on laitettu leimasin siihen, Jokinen vakuutti maanantain studiolähetyksessä.