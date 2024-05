Leijonien on pysäytettävä MM-turnauksen vaarallisin pelaaja – "Suomelle iso ongelma"

Leijonilla on tiistai-iltana valtavien panosten äärellä, kun se kohtaa lohkovaiheen viimeisessä ottelussaan Sveitsin. Mikäli Itävalta nappaa tänään Isoa-Britanniaa vastaan täydet kolme pistettä, on Leijonien saatava Sveitsiltä vähintään piste edetäkseen puolivälieriin.

Varsinkin Josin, 33, kanssa Leijonien on oltava äärimmäisen tarkkana. Kokenut sveitsiläispuolustaja teki tällä kaudella NHL:n runkosarjassa puolustajalle hurjat 85 pistettä ja on yksi koko turnauksen vaarallisimmista pelaajista.

MM-kisoissakin jälki on ollut hurjaa. Josi on tehnyt kuudessa pelaamassaan ottelussa 11 tehopistettä ja on turnauksen pistepörssissä jaetulla kolmossijalla.