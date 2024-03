Olli Jokinen astui puheillaan itse virittämäänsä miinaan – Sihvonen: "Kokemattomuus ja kaikkivoipaisuus paistaa"

– Kärpät ei ollut valmis maksamaan fyysisesti ja henkisesti sitä hintaa, mitä olisi tarvinnut. Se on aika tyypillistä tällaisissa sarjoissa, joissa katkaisusaumoja on useampia, Sihvonen analysoi.

Vaikka pelit ovat olleet tuloksia tasaisempia läpi sarjan, Jukurit on joutunut epätoivoisessa tilanteessa reagoimaan ottelusarjan tapahtumiin lyömällä koko sielunsa peliin. Nyt se tuotti ansaitun voiton, mutta Sihvonen näkee päävalmentaja Olli Jokisen lipsuneen samalla oman pelinsä perusrakenteista.

– Joukkue pelasi ehkä edelleen yli ja ohi oman taktiikkansa, mikä on Olli Jokiselta vähän ammattivirhe.

– Aggressiivista, luisteluvoimasta ja aktiivista peliä pitäisi pelata harjoiteltujen kuvioiden kautta, mutta kun tilanne on, mikä on, niin ehkä Jokinen on tiedostamatta tai tietoisesti päätynyt siihen, että hän enemmän vain lietsoo määrättyä kaaosta, Sihvonen arvioi.