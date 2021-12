Olli ja Katerina Jokinen ovat olleet naimisissa yli 20 vuotta – täällä pari tapasi ensimmäisen kerran

Kiekkovalmentaja Olli Jokinen ja hänen vaimonsa Katerina Jokinen eivät ole viettäneet itsenäisyyspäivää Suomessa vuosiin, sillä perhe on asunut Yhdysvalloissa yli 20 vuoden ajan. Viime kesänä Jokisten perhe muutti Suomeen, kun Ollista tuli Mikkelin Jukurien päävalmentaja.

MTV Uutisten itsenäisyyspäivän erikoislähetyksessä vieraana ollut pari kertoi, että perheellä on kaksi kotia, toinen on Mikkelissä ja toinen Helsingissä.

– Vaimolle hatun nosto, että hän on täällä yksin lasten kanssa, ja pitää perhettä kasassa Helsingin päässä. Sahaillaan aina kahden kaupungin väliä, Olli kiittelee vaimoaan.

Olli viettää pääsääntöisesti viikot Mikkelissä töissä, kun taas Katerina on perheen lasten kanssa Helsingissä.

– Ajatuksena oli, että olisin käynyt siellä (Mikkelissä) paljon enemmän, mitä olen. Sitten tuli todellisuus vastaan, että meillä on tällainen pieni eläintarha kotona. Se on osoittautunut haastavaksi, miten pakkaa kolme kissaa, koiran ja pari lasta autoon ja lähdet Mikkeliin, Katerina sanoi.

Perhe on hiljalleen kotiutunut Suomeen.

– Me olemme asuneet viimeksi Suomessa markka-aikana. Asiat eivät ole niinkään muuttuneet, mutta vielä etsimme tasapainoa uuden arjen kanssa, Katerina kertoi.

Pariskunnalla on kolme lasta, joista vanhin jäi asumaan Yhdysvaltoihin, mutta on parhaillaan lomalla Suomessa. Perheen lapset ovat asuneet koko elämänsä Yhdysvalloissa, joten suomen kieli on heille haastavaa.