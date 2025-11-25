Suomen ampumahiihtoliitto ja Kontiolahden Urheilijat hakevat ampumahiihdon MM-kilpailujen isännyyttä Kontiolahdelle vuodelle 2031.
Kontiolahti on järjestänyt lajin MM-kilpailut aiemmin vuosina 1999 ja 2015. Pohjois-Karjalan maakuntajohtajan Markus Hirvosen mukaan MM-haku ja Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen kehittäminen ovat maakunnalle kärkihankkeita.
– Arvokisojen hakeminen on alueen kuntien, oppilaitosten, liike-elämän, viranomaisten, urheiluseurojen ja tiedeyhteisöjen selkeä tahdonilmaus, Hirvonen sanoi Ampumahiihtoliiton tiedotteessa.
Suomi haki aiemmin vuosien 2027, 2028 ja 2029 MM-kilpailuja Kontiolahdelle, mutta kansainvälisen liiton valinnat kohdistuivat Otepäähän, Hochfilzeniin ja Osloon. Vuoden 2031 kisaisäntä valitaan ensi vuoden syyskuussa.
Kontiolahti järjestää tulevalla kaudella maailmancupin kilpailut talviolympialaisten jälkeen 5.–8. maaliskuuta.