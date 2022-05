Ollaanko Suomessa liian itsevarmoja Nato-hakemuksen hyväksymisestä? Kokoomuksen Orpo: ”Työt pitää tehdä loppuun asti hyvin”

– Lisäksi meillä on niin vahva tuki Yhdysvalloilta, Britannialta, Ranskalta ja niin edelleen, että kyllä se paine on erittäin vahva myöskin Turkkia kohtaan ratkaisun hyväksymiseksi, Orpo jatkaa.

Suomalaisten Nato-kanta varsin yksimielinen

– Me 16 vuotta lähes yksin kannatimme Nato-jäsenyyttä, ja matkalle on tullut kaikenlaista negatiivistakin meitä kohtaan, niin on ollut hieno asia, että tämä muutos on nyt niin nopea, Orpo sanoo.