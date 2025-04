"Olkaa kilttejä, pelastakaa hänet!" – videot näyttävät kaaoksen Venäjän ohjusiskuista

Ukrainan viranomaisten julkaisemat videot näyttävät kauhun Venäjän ohjusiskujen keskeltä Sumyssa.

– Olkaa kilttejä, pelastakaa hänet! Älkää huolehtiko minusta, nuori poika sanoo itkien.

Ukrainan poliisin haalarikameraan tallentuneella videolla nuori poika lähettää ääniviestiä isälleen ja käskee tätä kiirehtimään paikalle. Poliisi vakuuttaa, että pojan loukkaantunut äiti saa apua.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan kaksi ballistista ohjusta osui Sumyn kaupungin keskustaan sunnuntaiaamuna.

Ukrainalaisviranomaiset ovat julkaisseet videoita, joissa näkyy kaoottinen tilanne heti ohjusten iskeytyessä vilkkaalle kadulle ja yliopiston rakennukseen.

Iskussa kuoli ainakin 34 ihmistä, mukaan lukien kaksi lasta, ja haavoittui pitkälle toista sataa henkeä.

Donald Trump kuvaili iskua kammottavaksi "virheeksi"

Venäjä on väittänyt, että ohjusisku oli kohdistettu Ukrainan armeijan päällystön kokoukseen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kutsui iskua raukkamaiseksi ja sanoi sen osoittavan, että Venäjää täytyy painostaa kovemmin lopettamaan sotatoimet.

Länsimaat ja YK ovat tuominneet iskun jyrkästi.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venäjän Sumyn kaupunkiin Ukrainassa tekemä ohjusisku oli kammottava.

– Mielestäni se oli kauhistuttava. Minulle kerrottiin, että he tekivät virheen. Mutta se oli kauhea asia, koko sota on kauhea asia, Trump kommentoi toimittajille presidentin Air Force One -lentokoneessa.

Kun Trumpia pyydettiin tarkentamaan, mitä hän tarkoitti erehdyksellä, hän totesi ainoastaan, että asiaa tulisi kysyä niiltä, jotka virheen tekivät. Hän ei tarkentanut asiaa enempää.

"Näin Putin tekee"

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres taas totesi olevansa syvästi huolissaan ja järkyttynyt iskusta. Pääsihteerin mukaan samanlaisia iskuja on tehty toistuvasti ukrainalaisiin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin viime viikkoina.

Saksan tulevan liittokanslerin Friedrich Merzin mukaan isku oli vakava sotarikos. Merz kuvaa hyökkäyksen tapahtuneen kahdessa aallossa, joista toinen iski, kun pelastustyöntekijät olivat paikalla huolehtimassa uhreista.

– Näin (Venäjän presidentti Vladimir) Putin tekee niille, jotka puhuvat hänen kanssaan aselevosta, Merz sanoi haastattelussa.